Экс-зампред ЦБ спрогнозировал решение по ключевой ставке 22 марта

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 22 марта. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экс-зампред Банка России Сергей Дубинин.

По его словам, в пользу такого решения регулятора говорит действующий тренд по инфляции.

«Дело в том, что есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку», — подчеркнул Дубинин.

По данным Росстата, инфляция в России в феврале 2024 года составила 0,68% в месячном выражении после 0,86% в январе. Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,69% с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря прошлого года, посчитали в ведомстве. Но с 27 февраля по 4 марта 2024 года темпы роста цен в РФ составили 0,09% против 0,13% с 20 по 26 февраля.

Прогноз бывшего зампреда ЦБ «Газете.Ru» подтвердили семь банковских аналитиков и экономистов. По их мнению, после мартовского заседания ЦБ ставки по депозитам могут перейти к снижению, а ставки по кредитам останутся на высоких уровнях. Подробнее — в нашем материале.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов.