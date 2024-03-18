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Постпред Крыма анонсировал альтернативу SWIFT

Постпред Крыма Мурадов рассказал о планах запуска безденежной системы расчетов

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Depositphotos

В Крыму готовят запуск системы взаимозачетов в качестве альтернативы SWIFT для расчетов с зарубежными партнерами. Об этом заявил постпред Республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, положительно зарекомендовавшей себя в период СССР», — пояснил он.

Мурадов рассказал, что это безвалютная система взаимных зачетов по товарообмену через спецсчета в банках сторон сделки.

«Два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Подобная система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки», — отметил вице-премьер крымского правительства.

Он подчеркнул, что сейчас проблема расчетов с зарубежными контрагентами остается нерешенной из-за санкций против российских банков и риска вторичных ограничений для партнеров. «Новый механизм позволит им не бояться работать на крымском направлении», — считает Мурадов.

Описанная им схема является разновидностью бартера и предполагает равный обмен товарами пулами партнеров из обеих стран без перевода денег. Власти РФ призывают активнее использовать такой формат в международной торговле.

До этого стало известно, что блокировка платежей из РФ через SWIFT лишь приближает создание аналога системы странами БРИКС.

Ранее в ЕС предупредили о возможном финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.

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