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Украина не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Минэнерго Украины: мы не будем заключать дополнительные соглашения с «Газпромом»

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РИА Новости

Руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Министр подтвердил подобные планы. Галущенко не стал уточнять, существует ли возможность продолжения транспортировки российского газа в обход контрактов с «Газпромом», но отметил планы Евросоюза по отказу от газа из РФ.

До этого Галущенко заявлял, что Украина не намерена продлевать действующее соглашение с Россией о транзите природного газа в европейские страны после истечения его срока в конце 2024 года.

Он пояснил, что Киев отказывается от дальнейших переговоров с Москвой по этому вопросу из-за продолжающейся российской СВО.

Вместе с тем он допустил, что ЕС и отдельные европейские компании теоретически могли бы забронировать транзитные мощности Украины для продолжения импорта газа из России. Однако конкретных запросов на это пока не поступало.

При этом он отметил что Австрии нечего бояться из-за возможного дефицита газа при полном прекращении поставок топлива из РФ. Галущенко выразил уверенность, что найдется «решение без России».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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