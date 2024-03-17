В ЦАР надеются на российские инвестиции в сельское хозяйство

Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) видит большой потенциал в развитии сельского хозяйства и животноводства в стране и рассчитывает на приток российских инвестиций в эти отрасли. Об этом заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

«Животноводство и сельское хозяйство являются для нашего государства отраслями, которые могут дать импульс развитию экономики», — сказал он. Молуа подчеркнул, что власти ЦАР «собираются усиленно работать над улучшением деловой среды, продвигать инвесторов внутри страны и привлекать их из-за рубежа».

«Поэтому я обращаюсь к инвесторам из Российской Федерации с призывом прийти и помочь нам меняться к лучшему, создать рабочие места для молодежи», — призвал премьер-министр.

До этого стало известно, что среди россиян приобретает популярность инвестировать в быстрорастущую экономику Индии. По мнению ряда экспертов фондовый рынок Индии вполне может обогнать японский в обозримом будущем.

Ранее Индия нарастила февральский импорт золота до рекордного уровня.