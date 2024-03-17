Россияне начали инвестировать в быстрорастущую экономику Индии

Индия становится новым привлекательным направлением для российских инвесторов на фоне ускоренного роста местной экономики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный опрос аналитиков.

По данным Morgan Stanley, за последние три месяца 2023 года ее темпы подъема составили рекордные 8,4%, что сравнимо с ралли середины 2000-х годов.

Основным драйвером процветания выступают инвестиции, которые неуклонно растут в процентах от ВВП страны и, по прогнозам, к 2027 году могут достичь 36%. Индийские акции уже входят в число самых дорогих в мире после восьми лет ежегодного роста.

На этом фоне объем российских инвестиций в экономику Индии достиг около $2 млрд, указывает депутат Госдумы Алексей Говырин. Отечественные управляющие компании в последние два года начали активно получать лицензии на работу с индийскими ценными бумагами и заключать соглашения с местными партнерами.

В частности, в феврале 2023 года право на самостоятельные операции на бирже получила УК «Альфа-Капитал», а в марте на частный и публичный рынки Индии была допущена ФГ «Финам» через местного брокера Ashika Group.

«Россияне вкладываются в акции на биржах, инвестируют через фонды и покупают облигации. Интерес подогревают высокий экономический рост Индии, перспективы ряда отраслей, демография и хорошие отношения между странами», — отмечает Говырин.

По мнению экспертов, успешная индийская экономика наряду с дружественной политикой властей делают ее весьма привлекательным направлением для инвестиций из РФ на фоне санкций и потери доступа на многие зарубежные рынки капитала.

До этого стало известно, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за санкций США.

Ранее Индия нарастила импорт золота до рекордного уровня.