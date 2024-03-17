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Индия нарастила февральский импорт золота до рекордного уровня

Февральский импорт золота в Индию подскочил до максимума в $6,2 млрд

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Shutterstock

Индия в феврале 2024 года импортировала золота на $6,15 млрд, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

За первые два месяца 2024 года в страну было ввезено драгметалла на $8,06 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Однако президент Ассоциации бизнеса в сфере золота и ювелирных изделий Индии Притхвирадж Котари спрогнозировал в комментарии для Reuters резкое сокращение импорта в марте из-за рекордно высоких цен на золото.

«Потребители не могут переварить текущий уровень цен», — заявил он.

По его словам, если стоимость золота сохранится на нынешних пиковых уровнях, это негативно скажется на спросе в текущем свадебном сезоне, когда потребление драгметалла традиционно растет.

До этого неожиданное подорожание золота до максимумов озадачило аналитиков.

Ранее эксперты предрекли продолжение роста стоимости золота.

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