Украина надеется получить на следующей неделе транши помощи от ЕС и МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев надеется на следующей неделе получить транш помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и первый транш от Евросоюза из предусмотренных €50 млрд. Его слова приводит украинское издание NV.

По его словам, в этом году Украина ожидает получить от МВФ $5,4 млрд от МВФ.

«Надеюсь, на следующей неделе будет следующий транш», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе ожидается первый транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

13 марта сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в текущем году.

Также 13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной» и отметил, что часть средств можно покрыть при помощи еврооблигаций.

Ранее в ЕС рассказали, когда Украина получит первый в 2024 году транш от содружества.