Еврокомиссар призвала ЕС продолжить сокращать закупки российского газа

Евросоюз должен продолжить снижать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России в 2024 году, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в беседе с Bloomberg.

«В ЕС мы постепенно наращиваем давление на европейских игроков для сокращения закупок СПГ из России, и здесь вновь важна уверенность в поставках из США», — отметила спикер.

Она также добавила, что Европа переживет отказ от экспорта российского газа через территорию Украины без особых последствий для экономики региона.

Ожидается, что Евросоюз откажется от транзита российского газа через Украину с 2025 года. Текущее соглашение о транзите газа с Россией действует до конца 2024 года.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему, но только по просьбе европейской стороны и по новым договоренностям с РФ.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-3 поставщиков СПГ в Испанию.