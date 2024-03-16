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Россияне вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах

Россияне заняли седьмое место в мире по прибыли от инвестиций в криптовалюты

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Depositphotos

Российские инвесторы по итогам 2023 года вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Chainalysis.

Совокупная прибыль россиян от торговли на криптовалютном рынке за 12 месяцев составила $1,04 млрд, что позволило им занять седьмую строчку в мировом рейтинге.

Лидерами в десятке с огромным отрывом стали инвесторы из США. В прошлом году они заработали на криптовалютах $9,36 млрд. Это в 6,5 раза больше, чем у ближайших конкурентов — британцев с $1,39 млрд дохода. Топ-3 замыкают жители Вьетнама, чья прибыль составила $1,18 млрд.

В десятку также вошли инвесторы из Китая ($1,15 млрд), Индонезии ($1,06 млрд), Южной Кореи ($1,04 млрд), Германии ($0,96 млрд) и Турции ($0,95 млрд).

В пятницу, 15 марта, курс биткоина обвалился на $6 тысяч, опустившись до $67 тысяч после рекордного роста днем ранее.

Ранее россиян предупредили об элементе казино в торговле биткоином.

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