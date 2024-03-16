Крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир»

Казахстанский Bereke Bank прекратит обслуживать карты «Мир» с 17 марта. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Операции по картам Visa, Mastercard и UnionPay продолжат осуществляться в полном объеме, уточнили в банке.

Bereke Bank занимает девятое место в списке коммерческих банков Казахстана. Его капитал на 2024 год составляет 153 млрд. тенге, или 31,48 млрд рублей.

До этого сообщалось, что отделения российских банков могут появиться на Кубе. Латиноамериканская страна выразила интерес к дальнейшему укреплению связей между банковскими учреждениями двух стран.

Три месяца назад на Кубе заработала российская платежная система «Мир». Весной прошлого года во всех банкоматах республики стало доступно снятие наличных с «Мира».

Ранее в Банке России назвали долю рубля в международных расчетах РФ за 2023 год.