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На Кубе могут открыться отделения российских банков

Куба готова открыть на своей территории отделения российских банков

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Shutterstock

Отделения российских банков в будущем могут появиться на Кубе. Латиноамериканская страна готова к этому шагу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра внешней торговли и иностранных инвестиций республики Рикардо Кабрисаса.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении связей между банковскими учреждениями наших стран, в открытии отделений российских банков», — заявил чиновник.

Год назад во всех банкоматах республики стало доступно снятие наличных с карт «Мир». В декабре на Кубе заработала российская платежная система «Мир». Туристам из РФ стала доступна оплата картой в местных магазинах, отелях и ресторанах. Общий объем операций по картам «Мир» за три месяца составила $2,7 млн.

Ранее сообщалось о резком сокращении объема денежных переводов из России в Грузию.

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