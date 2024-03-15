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Иран впервые отправит партию яиц в Россию

Союз птицеводов Ирана сообщил, что собирается отправить первую партию яиц в РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани заявил, что в ближайшие 20 дней иранская сторона поставит в Россию впервые партию куриных яиц. Слова чиновника передает иранское информационное агентство Eqtesad News.

«Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней», — сказал Кашани.

Он добавил, что сейчас объем экспорта куриных яиц вернулся «в прежние цифры», и продолжает расти.

До этого сообщалось, что Казахстан планирует увеличить поставки пищевых яиц в Россию. С марта по декабрь 2024 года страна намерена отправлять РФ по миллиону яиц ежемесячно.

Подробнее о яичном кризисе в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен на яйца к маю.

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