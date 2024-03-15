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Стало известно, сколько заработали российские онлайн-кинотеатры в 2023 году

Выручка российских онлайн-кинотеатров за 2023 год подскочила на 45%

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Максим Блинов/РИА Новости

Российские онлайн-кинотеатры по итогам 2023 года заработали на подписках и рекламе 81 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Тройка лидеров осталась неизменной. На первой строчке остается «Кинопоиск». Доля рынка онлайн-кинотеатра за год увеличилась с 26,9% до 35,6%. Второе место удерживает «Иви», несмотря на сокращение с 20,3% до 17%. Топ-3 замыкает Wink, чья доля рынка за 12 месяцев выросла с 13 до 15,3%.

Основной доход онлайн-кинотеатрам приносит платная подписка. Выручка от нее в прошлом году составила 75,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2023-м показатель был 50,2 млрд рублей.

Доходы от рекламы достигли 6,3 млрд рублей. Однако в общей структуре рынка на эту категорию дохода приходится всего 8% всего оборота.

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