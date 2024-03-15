Стало известно, сколько платят блинопекам в России

С 2024 года в России было открыто около более 500 вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Средняя зарплата, которую им предлагали работодатели, составила 60,1 тыс. руб. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru на Масленичной неделе.

Поварам-блинопекам в Москве предлагают от 80 тыс. до 180 тыс. руб. на руки. Рабочий-блинопек в кафе столицы может рассчитывать более, чем на 96 тыс.руб. на руки. От 90 тыс. руб. на руки платят пекарю-продавцу в блинном павильоне в Ростове-на-Дону. В Сочи повару, который жарит блины, предлагают более 76 тыс.руб. на руки, в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. до 81 тыс. руб. до вычета налогов. В Кургане специалист по изготовлению блинов получает 60 тыс. руб. на руки.

«Как правило, также соискатель может рассчитывать на питание за счет работодателя, а в некоторых случаях компания готова даже обеспечить сотрудника жильем и компенсировать проезд на общественном транспорте. В 66% случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы, еще в 34% вакансий необходим опыт от трех лет», — отметили в пресс-службе сервиса.

Среди других требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техникой, а также знание интересных рецептур, уточнили в hh.ru. Иногда важна готовность работать на открытой кухне, улыбаться и общаться с гостями, добавили в пресс-службе.

С 11 по 17 марта 2024 года в России празднуют Масленицу.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в России подорожал набор продуктов для блинов.