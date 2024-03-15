Захарова заявила о «фантомных долгах» России перед Румынией

Официальный представитель МИД России заявила, что требование Румынии о возвращении переданного ей России в 1916 году золотого запаса является попыткой навесить на РФ «фантомные долги». Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале дипломата.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах», — напомнила Захарова.

По словам представительницы МИД РФ, Румыния добилась от Европарламента принятия резолюции с требованием о возвращении своего золотого запаса, поскольку этот институт ЕС готов к «любому антироссийскому вбросу». Причиной появления этого требования на повестке дня она назвала желание Кишинева улучшить финансовое положение на фоне забастовок фермеров в стране.

До этого Захарова ответила на требование Европарламента вернуть румынское золото.

Ранее в Госдуме предложили вернуться к румынским репарациям за ее участие в ВОВ.