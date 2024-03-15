По информации агентства Bloomberg, российская экономика продолжает расти, несмотря на введенные против нее санкции. Москва может похвастаться тем, что международные санкции не оказали разрушительного воздействия на ее экономику, а наоборот, способствовали ее укреплению.

За последнее время заработная плата в России значительно увеличилась, рубль стабилизировался, а уровень бедности и безработицы достиг «исторически низких значений». Эти изменения, по мнению Bloomberg, принесли пользу обычным гражданам страны.

В декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад начал ощущать отрицательные последствия своих антироссийских санкций. По его мнению, на Западе возникают сомнения в правильности принятых решений.

До этого министерство труда России подготовило проект постановления кабмина о расширении программы трудовой мобильности, которую хотят распространить на компании приоритетных отраслей экономики.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.