В Белгороде из-за обстрелов закрывают торговые центры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, ТЦ в городе закрывают «пока до конца дня».

«В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки», — написал чиновник.

Он отметил, что от жителей Белгорода ранее уже поступали просьбы закрыть местные торговые центры.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.