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Стоимость нефти вернулась к максимумам прошлого года

Нефть Brent подорожала выше $85 за баррель впервые с ноября 2023 года

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Charlie Riedel/AP

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 ноября 2023 года преодолела отметку в $85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 17:11 мск цена на нефть этого сорта увеличилась на 1,29% — до $85,11 за баррель. При этом апрельские фьючерсы на американскую нефть WTI также продемонстрировали рост на 1,63% — до $81,02 за баррель.

По данным агентства Reuters ,пересмотренные прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) намекают на ужесточение ситуации на рынке нефти, поднимая цены вверх.

МЭА увеличило прогнозы по росту спроса на 2024 год, но предупредило о замедлении мировой экономики, влияющем на использование нефти. Организация также сократила прогнозы поставок, ожидая роста до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. Цены в США выросли на 0,6%, на фоне роста цен на бензин, в то время как потребительские расходы ослабли на фоне опасений из-за инфляции.

Несмотря на эти экономические сдвиги, рыночное настроение осталось в значительной степени неизменным относительно возможных снижений процентных ставок Федеральной резервной системы. Кроме того, Россия ожидает увеличения экспорта сырой нефти, несмотря на продолжающиеся нарушения из-за украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

До этого в БКС оценили заявление Путина об угрозе потери Россией части рынка нефти.

Ранее ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака.

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