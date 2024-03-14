Путин заявил о росте экономики России в январе

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в годовом выражении за январь достиг 4,6%. Такие цифры назвал российский президент Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

«Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП», — объявил глава государства в рамках совещания с членами кабинета министров.

По его словам, за предыдущий год показатель ВВП страны составил 3,6%, что, по оценке президента, является удовлетворительным и хорошим показателем.

«Понятно, что это только начало года», — подчеркнул российский лидер.

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что рост ВВП страны в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Он отметил позитивную динамику отечественной экономики на фоне внешнего давления.

В конце февраля Путин говорил, что Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП.

В свою очередь, аналитики Сбербанка спрогнозировали, что валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличится по итогам 2024 года примерно на 1,7%.

Ранее сообщалось, что годовой рост ВВП России в январе ускорился.