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Россияне стали чаще летать в Таиланд

Российский турпоток в Таиланд зимой вырос на 10%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россияне этой зимой чаще ездили в Таиланд. Турпоток по направлению за сезон вырос на 10% к прошлому году. Об этом сообщает АТОР.

В декабре — феврале Таиланд принял 622 693 россиян против 570 609 человек годом ранее. Пик пришелся на январь. Тогда страну посетили 219 167 гостей из России.

По итогам февраля РФ вошла в тройку стран-поставщиков туристов в Таиланд, уступив лишь Китаю и Малайзии. При этом среди европейских стран Россия стала абсолютным лидером. Следом идут Франция и Германия. В топ-5 также вошли Великобритания и Швеция.

Интерес к путешествиям в Таиланд среди россиян сохранился весной. Многие варианты бронирований на март уже находятся «в стопе», рассказали туроператоры.

«Стараемся всех переориентировать на апрель — май. В эти месяцы мест в отелях пока больше, но не настолько, как хотелось бы», — говорят в Ambotis Holidays.

Эксперты допускают, что летом российский турпоток в Таиланд станет рекордным.

До этого сообщалось о падении турпотока из России на Мальдивы.

Ранее стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе.

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