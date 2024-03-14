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Стали известны примерные сроки запуска газопровода «Сила Сибири 2»

ФСЭГ: газопровод «Сила Сибири 2» может заработать в 2033 году

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Китаем проектной мощностью до 50 млрд кубометров в год должен заработать в 2033 году. Об этом стало известно в обзоре Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), пишет РИА Новости.

«Проект «Сила Сибири 2» <...> должен начать работу в 2033 году», — указывается в отчете международного газового рынка до 2050 года.

В конце декабря российский вице-премьер Александр Новак объявлял, что принципиальная договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» уже есть. По его словам, сейчас обсуждение экономических и коммерческих условий проекта между «Газпромом» и китайской CNPC находится на финальной стадии, согласование продолжается.

Позднее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй доложил, что РФ и Китай активно обсуждают возможность реализации проекта газопровода «Сила Сибири — 2».

Ранее в Минэнерго спрогнозировали масштабный рост поставок газа в АТР в течение 6 лет.

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