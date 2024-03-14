Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС попросил Арбитражный суд Москвы признать польскую PGNiG банкротом

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве обратилась в столичный Арбитражный суд с требованием признать компанию АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG) банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление «о признании должника банкротом» подали в судебную инстанцию во вторник, 12 марта.

До этого польский энергоконцерн Orlen завершил слияние с компанией PGNiG. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал сообщения о том, что Польша запросила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в следующем году. По мнению чиновника, то, чем занимается Варшава, можно охарактеризовать как «театр абсурда».

Накануне россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций.

Ранее Варшава приняла решение изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами