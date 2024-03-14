ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве обратилась в столичный Арбитражный суд с требованием признать компанию АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG) банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление «о признании должника банкротом» подали в судебную инстанцию во вторник, 12 марта.

До этого польский энергоконцерн Orlen завершил слияние с компанией PGNiG. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал сообщения о том, что Польша запросила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в следующем году. По мнению чиновника, то, чем занимается Варшава, можно охарактеризовать как «театр абсурда».

Накануне россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций.

Ранее Варшава приняла решение изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.