Стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе

Общий объем операций по картам «Мир» за три месяца использования на Кубе составил $2,7 млн, заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть 20 тысяч пунктов оплаты, которые принимают карты «Мир». За первые месяцы работы уже было проведено достаточно много операций через эту систему», — сказал дипломат.

Платежная система «Мир» заработала на Кубе в начале декабря 2023 года. В первую очередь этот способ оплаты стал доступен в наиболее популярных туристических локациях, включая Гавану и Варадеро. В результате россияне теперь могут расплачиваться российскими картами в магазинах, отелях и ресторанах.

До этого система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Также с прошлого ноября российские карты принимают начали принимать банки Лаоса.

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