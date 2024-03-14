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В России оценили риски нехватки топлива

Замглавы Минэнерго Сорокин: исключаем возможность дефицита топлива на рынке РФ

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Мария Девахина/РИА Новости

Министерство энергетики исключило возможность возникновения дефицита бензина и дизеля на рынке РФ. Об этом сообщил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин во время заседания Общественного совета при Минэнерго Российской Федерации, передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ накоплены значительные запасы топлива, все потребности внутреннего рынка перекрываются, поэтому рисков никаких нет.

«Любые рассуждения на тему того, что будет дефицит, не соответствуют действительности. С точки зрения запасов и производительных мощностей у нас внутренний рынок закрыт: по дизелю с очень большим запасом, по бензину тоже в профиците», — пояснил Сорокин.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в беседе «Газете.Ru» заявлял, что средняя цена бензина АИ-92 на российских заправках в марте составит 50,5-51 руб. за литр, то есть сохранится на текущем уровне или незначительно прибавит — 50 копеек.

Ранее гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин предрек рост мирового спроса на дизель.

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