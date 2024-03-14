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Резкий рост цен на бобы парализовал переработку в главных странах-экспортерах

Мировая шоколадная индустрия оказалась под ударом из-за дефицита какао в Африке

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Shutterstock

Крупные перерабатывающие предприятия по производству какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане вынуждены приостановить или сократить работу, поскольку не могут позволить себе закупать сырье из-за взлета цен. Об этом со ссылкой на четырех источников в торговой сфере сообщает Reuters.

Цены на какао-бобы подскочили более чем вдвое за последний год, многократно обновляя исторические максимумы на фоне нескольких лет неурожаев в двух странах, обеспечивающих почти 60% мирового производства какао. «Нам необходимо массовое падение спроса, чтобы сравняться с разрушенным предложением», — заявил ведущий эксперт по какао Стив Уотеридж из Tropical Research Services.

Из-за дефицита сырья страдают шоколадные гиганты вроде Nestle, Hershey и Mondelez, которые не могут производить шоколад из цельных какао-бобов и полагаются на перерабатывающие заводы. Однако сами эти заводы не в состоянии закупать дорогое сырье.

Государственный ивуарийский завод Transcao, один из 9 крупнейших в стране, полностью прекратил закупки бобов. Он продолжает работать за счет запасов, но практически простаивает, рассказали два отраслевых источника. Даже глобальный трейдер Cargill около месяца назад вынужден был остановить свой крупный перерабатывающий завод в Кот-д'Ивуаре из-за перебоев с поставками сырья.

В Гане, втором по величине производителе какао, почти все 8 заводов, включая государственную Cocoa Processing Company, с октября неоднократно приостанавливали работу на недели из-за нехватки бобов. СРС на данный момент использует лишь 20% своих мощностей.

Дефицит сырья стал следствием нарушения устоявшегося порядка торговли какао. Обычно фермеры продавали бобы местным дилерам, те перепродавали переработчикам или трейдерам, которые в свою очередь снабжали шоколадных гигантов. При этом рынок жестко регулировался — поставки согласовывались за год вперед, устанавливались фиксированные цены для фермеров.

Шоколадные компании уже повысили цены для потребителей. В США розничные магазины в 2023 году продавали шоколадные изделия на 11,6% дороже, чем годом ранее.

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