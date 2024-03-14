Эксперт рынка жилья раскрыла тонкости выбора условий по ипотечному кредиту

Россиянам для того чтобы грамотно оформить ипотеку, необходимо учитывать множество нюансов — от выбора банка и программы кредитования до расчета комфортного ежемесячного платежа. Об этом рассказала газете «Известия» руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«Сегодня на рынке действует сразу несколько льготных программ — господдержка, семейная ипотека, для IT-специалистов, военная ипотека. А для тех, кто не подпадает ни под одну из них, доступна стандартная ипотека со своими условиями в каждом банке», — отметила эксперт.

Она посоветовала заранее изучить все предложения нескольких банков, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант с учетом возможных дисконтов на ставку. Также нужно заложить расходы на госпошлину, оценку недвижимости, услуги банка и риелтора — обычно около 1,5% от суммы кредита.

«При выборе меньшего срока кредита ниже переплата банку, но выше ежемесячный платеж. Лучше оформить ипотеку на максимальный период, а при увеличении дохода погасить ее досрочно», — пояснила Мищенко.

По ее словам, платеж не должен ограничивать заемщика в повседневных тратах и не позволять делать сбережения.

«Обычно рекомендуется, чтобы выплаты не превышали 50% дохода. Но для каждого пропорции различны в зависимости от индивидуальной ситуации», — добавила специалист.

Она также напомнила, что после оформления нельзя делать перепланировку, перепродавать или дарить квартиру без разрешения банка. А ремонт, завещание и регистрация жильцов, как правило, допускаются.

До этого в ЦБ сообщили о резком падении спроса россиян на ипотеку.

Ранее в России раскрыли стоимость самого дорого пентхауса.