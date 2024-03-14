Россияне стали чаще есть в ресторанах быстрого питания

Россияне этой зимой стали в два раза чаще покупать фастфуд, чем прошлой. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Самые высокие средние чеки в точках быстрого питания этой зимой были отмечены в январе (525 руб.). На втором месте по величине среднего чека на фастфуд – февраль (482 руб.), на третьем – декабрь (453 руб.).

«Россияне стали чаще посещать точки быстрого питания, потому что они в том числе активно расширяют свое меню блюдами здорового питания: салатами, полезными завтраками, коктейлями из свежих фруктов, специальным детским меню», — отметили в пресс-службе банка.

Платежи в ресторанах, по данным банка, также заметно выросли относительно зимы прошлого года – на 51%.

У ресторанов этой зимой по средним чекам лидировал декабрь 2023 года (1988 руб.) – месяц «корпоративов» и предновогодних застолий с близкими. На втором месте по размеру среднего чека – февраль (1870 руб.), на третьем – январь (1817 руб.).

В топ-3 российских городов с самым большим числом платежей в точках быстрого питания и ресторанах этой зимой вошли Москва (средний чек на фастфуд 406 руб., в ресторане – 2134 руб.), Санкт-Петербург (фастфуд – 436 руб., ресторан – 2329 руб.) и Казань (фастфуд – 408 руб., ресторан – 1523 руб.).

Банк провел исследование в марте 2024 года. Для этого в эквайринговой сети банка (5-е место по величине в России и 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров) были изучены все покупки по банковским картам зимой 2022-2023 годов и зимой 2023-2024 годов в категориях «фастфуд» и «рестораны».

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