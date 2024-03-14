В Госдуме назвали варианты повышения НДФЛ в России «вполне разумными»

В России действительно собираются ввести прогрессивную шкалу налогообложения, это подтвердил президент России Владимир Путин. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат назвал «вполне разумными» варианты, которыми предлагается повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для россиян, чья годовая зарплата превышает отметку в 1 млн рублей. По его словам, принятие такой инициативы позволит наполнить бюджет страны.

«И если зарабатывают 5 млн рублей и выше, то платят налоги еще большие — сегодня обсуждаются 20%. При этом 80% от 5 млн остается на руках. Приличная сумма, позволяющая вполне спокойно и комфортно жить. Поэтому абсолютно правильное и справедливое решение, надо его быстрее реализовать», — сказал Аксаков.

Он также уточнил, что Госдума может внести эти инициативы в налоговое законодательство в весеннюю сессию.

12 марта председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина говорила, что инициатива повысить НДФЛ с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и с 15 до 20% для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, нанесет тяжелый удар по среднему классу России.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налоговые льготы в зависимости от состава семьи.