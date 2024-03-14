Трамп рассказал, сколько Европа должна тратить на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп призвал страны Европы тратить больше денег на Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

В ответ на вопрос журналиста, планирует ли Трамп сократить финансирование помощи Киеву в случае своего избрания на пост президента США, политик призвал ЕС тратить на Украину столько же, сколько и США. Он пояснил, что сейчас Европа тратит на поддержку ВСУ почти на $100 млрд меньше.

«Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — отметил Трамп.

До этого политолог-американист Малек Дудаков говорил, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов. Эксперт отметил, что в последнее время Вашингтон не финансирует Киев так же активно, как раньше.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.