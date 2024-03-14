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В Центробанке рассказали, когда ждать пика инфляции

ЦБ: инфляция в России может достичь пика во II квартале 2024 года

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Максим Блинов/РИА Новости

Годовая инфляции в России может достичь пика во II квартале текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрея Гангана.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — заявил представитель ЦБ.

До этого Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в феврале 2024 года ускорилась до 7,69% против 7,44% в январе 2024 года.

Продовольственные товары в феврале текущего года подорожали на 0,77% по сравнению с январем прошлого года, в годовом выражении подорожание оказалось на уровне 8,08%. Непродовольственные товары подорожали на 0,26% в месячном выражении и на 6,59% по сравнению с февралем 2023 года. Стоимость услуг выросла на 1,06% к январю 2024 года и на 8,45% в годовом выражении.

28 февраля Банк России впервые опубликовал детали обсуждения решения по ключевой ставке. Оказалось, что некоторые члены совета директоров выразили мнение о возможности снижения ставки чуть раньше второй половины года.

Ранее сообщалось, что прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 1,5% к уровню 2023 года.

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