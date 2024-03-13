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Центробанк выявил фактор, ограничивающий подорожание машин в стране

Аналитики ЦБ указали на роль складских запасов в сдерживании цен на авторынке

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Большие запасы машин на складах дилеров положительно влияют на стоимость автомобилей в стране. Об этом говориться в опубликованном ЦБ докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«По сведениям крупных автодилеров, в начале 2024 года на складах в Москве и Подмосковье скопилось порядка 200 тыс. автомобилей, еще примерно столько же находятся в пути в Россию. Такой объем новых машин можно реализовать лишь в течение нескольких месяцев. Превалирующее над спросом предложение ограничивает рост цен», — отмечается в докладе.

Как подчеркивают в ЦБ, российский авторынок становится более сбалансированным: локальные производители наращивают выпуск, а китайские бренды собираются увеличивать поставки. «При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов», — добавляют аналитики.

По итогам прошлого года доля китайских марок на российском рынке превысила 50% во многом благодаря параллельному импорту. Однако, по мнению доцента Московского политеха Анатолия Фиронова, с ужесточением требований к ввозу иномарок и ростом утильсбора таких машин в РФ станет меньше.

До этого стало известно, что автосервисам разрешат ремонт техники без оригинальных запчастей.

Ранее россиянам рассказали, как избежать ошибочных штрафов за превышение скорости.

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