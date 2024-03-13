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Viber получил новый многотысячный судебный штраф

Суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента

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«Газета.Ru»/Global Look Press

Таганский суд Москвы выписал штраф в размере 800 тыс. рублей мессенджеру Viber за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«(Viber. — «Газета.Ru) назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей», — указывается в публикации.

По информации собеседника агентства, сервису по обмену сообщениями выписано административное правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

При этом сумма штрафа могла бы быть выше, так как за неудаление юридическим лицом запрещенной в России информации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

В материале отмечается, что в 2023 году компания Viber уже становилась фигурантом аналогичного судебного производства, когда речь шла о контенте, содержащем недостоверную информацию о проведении специальной военной операции России на Украине. В прошлый раз сумма штрафа составила 1 млн рублей.

В январе российские пользователи двух мессенджеров пожаловались на сбои. Речь шла о работе приложений по обмену сообщениями WhatsApp и Viber на территории России.

Ранее сообщалось, что у мошенников появился новый «тренд» — они звонят россиянам в WhatsApp и Viber.

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