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Россиянам разонравились Мальдивы

Турпоток из России на Мальдивы в феврале упал на 8,5%

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Мальдивы постепенно теряют популярность среди россиян. Турпоток из РФ на экзотические острова по итогам февраля упал на 8,5% по сравнению с 2023 годом, сообщает АТОР.

В прошлом месяце на Мальдивах побывали 19 734 туриста из России против 21 567 человек годом ранее. В январе спад российского турпотока и вовсе составил 13%. Однако если по итогам первого месяца 2024 года Россия была безоговорочным лидером въездного рейтинга Мальдив, то в феврале она только замыкает топ-3.

На первое место рейтинга вырвался Китай с 33 897 визитами на острова. Показатель в восемь раз превышает прошлогоднее значение. Следом идет Великобритания с 20 633 визитами (+15% к февралю 2023 года).

При этом спрос россиян на другие островные направления продолжает расти. Так, число поездок граждан РФ на Шри-Ланку в феврале увеличилось на 10% год к году, до более 32 тыс. человек. Сейшелы за прошлый месяц приняли более 4,1 тыс. туристов из России (+15%).

До этого «Газета.Ru» узнала, сколько россиян остались без отпуска в 2023 году.

Ранее стало известно, какие направления выбирали россияне для отдыха в марте.

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