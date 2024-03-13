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Глава Гагаузии обратилась к России с просьбой о прямых поставках газа со скидкой

Глава Гагаузии: автономия нуждается в прямых поставках газа из РФ с дисконтом

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к России с просьбой о прямых поставках газа от «Газпрома» по сниженному тарифу. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии. Как газ будет поставляться, юридические и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка», — заявила Гуцул в ходе брифинга.

До этого глава автономии встретилась с руководством нескольких российских регионов и договорилась о межрегиональном сотрудничестве. Также Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит политика в Россию вызвал резкую реакцию в Молдавии.

Накануне Гуцул назвала причину конфликта Молдавии с Россией. По ее словам, Кишинев конфликтует с Москвой, чтобы втянуть республику в НАТО.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.

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