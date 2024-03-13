Стало известно о снижении ставок по вкладам в России

С середины февраля 2024 года некоторые российские банки начали снижать ставки по вкладам на 0,5 процентных пункта в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке 22 марта. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева.

Последнее заседание Центробанка по ключевой ставке прошло 16 февраля. Регулятор оставил ее без изменений — 16% годовых.

«Но банки все равно прекратили повышать ставки, а некоторые даже снизили их. У нас на витрине вкладов собраны все депозитные продукты в российских банках и с середины февраля мы отмечаем небольшие изменения по условиям. Это не массовое явление и изменения незначительные. Чаще всего ставки уменьшались всего на 0,5 п.п. и только на длительные сроки», — отметила Татаринцева.

По ее словам, у ряда банков возникла избыточная ликвидность: они привлекли слишком много денег вкладчиков за последние несколько месяцев, когда ключевая ставка выросла до своих максимальных значений ЦБ до 15 декабря 2023 года пять раз повышал ключевую ставку до нынешних 16%, поэтому банки повышали ставки по вкладам . Поэтому в ближайшее время банки могут сократить дальнейшее привлечение средств под высокие проценты и снизить ставки по долгосрочным продуктам, заключила эксперт.

«Решение ЦБ по ключевой ставке 22 марта может быть любым, так как уже в прошлый раз мнения разошлись: члены совета директоров ЦБ РФ предлагали и повысить ставку, и снизить ее, но в итоге решили сохранить без изменений. На предстоящем заседании обсуждение вариантов продолжится и итоговое решение сейчас невозможно предсказать», — отметила Татаринцева.

Она не исключила незначительного снижения ключевой ставки 22 марта.

По данным ЦБ РФ во второй декаде февраля средняя ставка в топ-10 банков, которые привлекают наибольший объем вкладов населения, была 14,9%, а в третьей декаде февраля меньше на 0,1 п.п. — 14,8% годовых.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» предрек сохранение ключевой ставки на уровне 16% 22 марта.