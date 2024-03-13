Путин рассказал о реакции общества на переход к прогрессивному налогообложению

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости заявил, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ.

Он заявил, что даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения.

«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально», — сказал он.

Также глава государства добавил, что со стороны бизнеса самой главной просьбой было, чтобы система налогообложения была стабильной.

Путин отметил, что правительство и депутаты Государственной думы должны будут предоставить предложения по этому вопросу.

5 марта депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что в России может измениться система налогообложения граждан — при расчете налогов будут учитываться не только доходы, но и состав семьи.

В тот же день газета «Коммерсантъ» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство россиян выступили за прогрессивную шкалу налогообложения.

Проект закона о переходе в России на прогрессивную шкалу налогообложения начали готовить в конце февраля после соответствующего поручения президента Владимира Путина, данного им в послании Федеральному Собранию.

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