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В ЕС предупредили о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear

Reuters: ответ России на конфискацию ЕС активов может обанкротить Euroclear

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Ответные действия Российской Федерации на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Европейском союзе активов Центрального банка РФ могут привести к банкротству депозитария ценных бумаг — бельгийской площадки Euroclear. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

Как отмечает агентство, банкротство Euroclear может подорвать финансовую стабильность ЕС и привести к глобальному финансовому кризису.

По словам источника, Евросоюз даже в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Украины, поскольку они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер» и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров.

«Мы хотим помочь Украине, но мы должны гарантировать, что не произойдет нарушения финансовой стабильности», — сказал чиновник.

Он заявил, что Euroclear может столкнуться с волной рисков от российского Центробанка. Как считает источник, ЦБ РФ может забрать €33 млрд активов этой структуры в российской юрисдикции. Также, по его мнению, Центробанк России подаст иски для конфискации активов Euroclear в Гонконге и Дубае.

«Таков механизм, с помощью которого [Россия] может полностью опустошить Euroclear», — сказал источник.

Он добавил, что eсли Euroclear лишится ликвидности, центробанку Бельгии придется отозвать лицензию у структуры, что приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, так как через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до €37 трлн по всему миру.

До этого стало известно, что Еврокомиссия намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов Российской Федерации на оборонную промышленность Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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