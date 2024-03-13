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Российские работодатели рассказали, как следят за подчиненными

«Работа.ру»: в половине российских компаний проводят планерки и требуют отчетов

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Илья Питалев/РИА Новости

Большинство российских компаний используют различные инструменты для контроля эффективности сотрудников. К таким выводам пришли аналитики компаний «Работа.ру» и «СберПодбор», опросив более 400 представителей бизнеса в РФ. Копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, почти 54% респондентов требуют от персонала ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты о проделанной работе. Еще 52% проводят регулярные планерки, а 42% применяют специальные программы для планирования задач вроде Битрикса.

«Оценка эффективности кадров важна для любого бизнеса. Современные технологии позволяют детально контролировать активность сотрудников», — отметил операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.

Он упомянул о программах для мониторинга работы на ПК и мобильных устройствах, которые используют 8% компаний. Согласно исследованию, чаще всего используют такие методы в сфере IT. Там почти все компании требуют от работников отчеты о проделанной работе, планерки проводят три четверти (75%) и в половине компаний устанавливают специальное ПО для контроля эффективности.

В строительстве одинаковое количество голосов набрали отчеты (66%), планерки (66%) и программы для мониторинга работы на компьютере или ноутбуке (66%).

Работодатели в торговле используют отчеты для отслеживания эффективности сотрудников (85%), а также планерки (57%) и специальные программы (43%).

Вместе с тем лишь 24% работодателей отслеживают опоздания, а количество и время перерывов фиксируют всего 8%. При этом в 20% фирм вообще не контролируют продуктивность персонала.

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