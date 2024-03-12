Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении троих россиян

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России, которые вводятся с 2014 года, из списка исключены трое российских граждан. Об этом говорится в сообщении Европейского совета.

«В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать списки трех лиц и исключить из списка девять...» — говорится в сообщении.

Конкретные лица в данном сообщении не перечислены.

До этого сообщалось, что Европейский парламент большинством голосов одобрил новый закон, вводящий единые правила для стран Евросоюза по пресечению нарушений санкционного режима. В частности, оказание финансовых услуг или юридического консалтинга в нарушение санкций станет уголовно наказуемым. Определяется понятие «обхода санкций» как уголовного преступления.

Ранее стало известно, что послы ЕС в преддверии выборов в РФ намерены согласовать новые санкции.