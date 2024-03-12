Россия ищет новых покупателей на дорогую нефть Sokol

Россия ищет новых покупателей на премиальную нефть марки Sokol, от которой ранее отказалась Индия из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg.

В конце прошлого года РФ отгрузила на экспорт порядка 18 млн баррелей нефти Sokol. Большая часть топлива направлялась в индийские порты, когда в середине декабря танкерам пришлось развернуться и осесть у берегов Сингапура и Южной Кореи.

Сейчас грузы постепенно рассасываются. Так, по меньшей мере семь танкеров, которые в течение нескольких недель перевозили около 5,6 млн баррелей сырой нефти, в прошлом месяце направились в китайские порты. Более того, в минувшие выходные первая партия Sokol была отгружена в Пакистане.

На днях сообщалось, что попавший под санкции российский нефтяной танкер «Литейный проспект» пришвартовался в китайском порту для разгрузки топлива.

Ранее турецкий нефтяной терминал отказался принимать грузы из России.