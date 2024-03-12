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Мировым ценам на бананы предрекли рост

«Би-би-си»: бананы могут подорожать в ближайшие годы из-за изменений климата

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Depositphotos

Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы из-за климатических изменений. Пишет «Би-би-си» со ссылкой на эксперта Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаля Лю.

Глобальное потепление может привести к уничтожению урожая бананов в некоторых местах, поскольку эта ягода является чувствительной к изменению температуры, поясняет Лю. Кроме того, в более теплой среде ускоряется распространение различных болезней, добавил эксперт.

«Как только плантация заражается, гибнут все банановые деревья. От этого чрезвычайно трудно избавиться», — пишет «Би-би-си».

Среди других факторов, которые могут привести к подорожанию бананов, эксперт назвал рост цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров в отрасли.

До этого Россия и Эквадор нашли решение проблемы с поставками бананов.

Ранее в РФ решили отвязать цены на товары от общемировых.

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