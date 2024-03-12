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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

ФАС завела дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании S7 («Сибирь») по вопросу ценообразования. Об этом говорится на сайте ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении S7.<...> АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости», – следует из сообщения.

Отмечается, что установленные перевозчиком цены не зависят от оказания услуг на борту, дополнительных расходов или времени до вылета, в которое клиент компании приобрел билет.

В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, говорится в пресс-релизе.

В начале марта в Федеральной антимонопольной службе России заявили о планах проверки »Яндекс Такси».

До этого ФАС представила список рекомендаций по определению критериев роста спроса на товары, влияющего на ценообразование.

Ранее в ФАС раскрыли текущие доли рынка Wildberries и Ozon.

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