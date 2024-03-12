Для российской нефти нашелся новый рынок сбыта

Российские нефтекомпании начали поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

В настоящее время супертанкер Ligera с 1,8 млн баррелей отечественного топлива готовится к отгрузке сырья. Судно находится недалеко от венесуэльского порта Хосе. Ligera получил нефть посредством перевалки с танкеров Nautilus и Julia A, которые вышли с грузами из портов Новороссийска и Усть-Луги.

Венесуэла решила закупить российскую нефть для собственной переработки. Страна стремиться всеми силами увеличивать собственный экспорт в период смягчения санкций США — с октября 2023 года по апрель 2024-го.

По данным Kpler, по итогам февраля Венесуэла экспортировала 660 тыс. б/с нефти, что является четырехлетним максимумом. Около трети из этого объема пришлось на США.

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