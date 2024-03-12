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Для российской нефти нашелся новый рынок сбыта

«Ъ»: Россия начала поставки нефти Urals в Венесуэлу

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Reuters

Российские нефтекомпании начали поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

В настоящее время супертанкер Ligera с 1,8 млн баррелей отечественного топлива готовится к отгрузке сырья. Судно находится недалеко от венесуэльского порта Хосе. Ligera получил нефть посредством перевалки с танкеров Nautilus и Julia A, которые вышли с грузами из портов Новороссийска и Усть-Луги.

Венесуэла решила закупить российскую нефть для собственной переработки. Страна стремиться всеми силами увеличивать собственный экспорт в период смягчения санкций США — с октября 2023 года по апрель 2024-го.

По данным Kpler, по итогам февраля Венесуэла экспортировала 660 тыс. б/с нефти, что является четырехлетним максимумом. Около трети из этого объема пришлось на США.

Накануне стало известно, сколько Россия заработала на переориентации поставок углеводородов.

Ранее стали известны причины падения доходов РФ от нефти и газа.

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