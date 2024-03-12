Минсельхоз предложил временно запретить экспорт сахара

Министерство сельского хозяйства России предложило ввести запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара по 31 августа 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается установить по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз из России тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о введении временного запрета на вывоз бензина за рубеж и увеличении объемов продаж дизтоплива на бирже.

До этого сообщалось, что Россия готова отказаться от соглашения с Великобританией, которое предоставляет право британским судам на рыболовный промысел в водах Баренцева моря.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.