Француз получил €4,5 млн за увольнение, но по решению суда вернет деньги назад

Французский банкир Бертран Лавинь, выигравший в 2019 году в апелляционном суде Парижа дело о незаконном увольнении из BNP Paribas с компенсацией около €4,5 млн, теперь должен вернуть эти деньги. Об этом пишет Bloomberg.

Кассационный суд Франции отменил прежнее решение, указав на параллельный иск Лавиня в Лондонском трибунале по трудовым спорам.

Как следует из постановления от 6 марта, требования Лавиня во Франции были признаны «недопустимыми», поскольку «были связаны с его трудовым договором с тем же работодателем» и повторяли доводы, выдвинутые ранее в Великобритании. Там французский банкир добился выплаты £81 175 — максимальной по британским законам компенсации за незаконное увольнение.

В BNP Pаribas Лавинь отработал 15 лет в Лондоне и Сингапуре в должности главы трейдинга процентными ставками и валютами для Азиатско-Тихоокеанского региона. Он был уволен в 2013 году на фоне расследования возможных манипуляций ставкой BBSW в Австралии. Британский трудовой суд впоследствии не нашел признаков неправомерных действий с его стороны, назвав «безупречной» профессиональную репутацию Лавиня.

После этого банкир подал иск во Франции, рассчитывая на более высокую компенсацию без ограничений, установленных в Великобритании. Парижский апелляционный суд обязал BNP Paribas выплатить ему €2,8 млн в связи с увольнением и еще €1,77 млн по непогашенным бонусам. Решение мотивировалось тем, что Лавинь «понес крайне серьезный ущерб в материальном, профессиональном и моральном плане» из-за «необоснованного» увольнения.

В BNP Paribas отказались комментировать последний вердикт Кассационного суда. Сам Лавинь также не стал давать комментариев. В 2014 году французский банк признал обеспокоенность австралийских властей по поводу возможных попыток его трейдеров манипулировать ставкой BBSW в 2007-2010 годах, согласившись внести $1 млн на проекты финансовой грамотности.

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