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Путин ужесточил требования к производителям алкоголя

Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям спирта и алкоголя

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Варвара Гертье/РИА Новости

С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, меняются требования к уставному капиталу производителей этилового спирта и алкогольной продукции: он повышается с 10 млн до 100 млн рублей. Оплата уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей не допускается.

В случае понижения стоимости активов организации ниже 100 млн рублей у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

Кроме того, закон устанавливает требования к деловой репутации членов органов правления организации, производящей этиловый спирт и алкогольные напитки. Члены наблюдательного и исполнительного советов, гендиректор и главный бухгалтер не должны исполнять свои обязанности, если ранее управляли подобной организацией, которая была лишена лицензии на производство спирта и алкоголя в течение пяти предшествующих лет.

Несколько новых требований предъявляется также к бенефициарным владельцам, аффилированным с ними лицам и лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала.

Закон не распространяется на организации, производящие винный, виноградный и коньячный дистиллят и винодельческую продукцию.

6 марта закон об ужесточении требований к производителям спирта и алкоголя был одобрен Советом Федерации.

Ранее президент Путин подписал закон о праве регионов бороться с «наливайками».

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