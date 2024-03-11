В России утвердили надбавку к пенсии для прабабушек-опекунов

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о повышенной надбавке к пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами нетрудоспособных внуков. Текст документа появился на официальном портале правовой информации.

Закон касается нескольких категорий нетрудоспособных лиц: несовершеннолетних, выпускников школ до начала следующего учебного года, а также студентов, проходящих обучение в очной форме. Последние, согласно документу, могут считаться нетрудоспособными вплоть до 23 лет. При этом в случае, если ребенок до достижения совершеннолетия стал инвалидом, то все ограничения по возрасту для него снимаются.

Прабабушки и прадедушки вышеописанных граждан, которые также являются их опекунами, будут получать надбавку к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

До этого сообщалось, что правительство утвердило индексацию социальных пенсий в России на 7,5% с 1 апреля.

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