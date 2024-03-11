В Raiffeisenbank развеяли слухи о возможных санкциях США

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), материнская структура российского Райффайзенбанка, опровергла информацию о том, что Министерство финансов США угрожало ввести против нее санкции за продолжение работы в России. Об этом РБК рассказал представитель RBI.

«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Казначейство лишь дало понять, что финансовые институты, нарушающие или обходящие российские санкции, могут быть отключены от американской финансовой системы», — пояснил он.

Представитель также подчеркнул, что не соответствует действительности информация о вызове членов правления RBI в Вашингтон. По его словам, встреча с сотрудницей Минфина США Анной Моррис проходила в Вене для обсуждения санкций в отношении России на экспертном уровне.

«Подобные переговоры проводятся регулярно с начала военной операции на Украине. Кроме того, был обмен мнениями с Минфином США в Вашингтоне по инициативе RBI», — добавил представитель банка.

До этого аналитики назвали банки с самыми выгодными условиями по исходящим переводам.

Ранее чистая прибыль Raiffeisenbank в России резко сократилась.