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Российский производитель телевизоров переехал из Калининграда в Ленобласть

«Ъ»: компания «Телебалт Т» перенесла производство телевизоров в Ленобласть

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Shutterstock

Компания по производству телевизоров «Телебалт Т», которая ранее базировалась в Калининграде, планирует открыть завод в Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказала изданию гендиректор «Телебалт» Юлия Чинаева, компания прекратила сборку телевизоров в Калининграде. Отмечается, что произошло это еще в 2022 году из-за проблем с логистикой и возросшей ценой производства. В региональном министерстве экономики уточнили, что позднее возможности доставки комплектующих расширились, но у предприятия уже не было времени на адаптацию.

Новое производство «Телебалт» должно появиться в Ленобласти, пишет «Ъ». Место открытия не уточняется, однако известно, что запустить завод хотят уже в 2024 году.

До этого сообщалось, что в Калининграде на заводе «Автотор» идет подготовка к производству нескольких моделей китайского бренда Forthing.

Ранее в Москве запустили серийное производство материнских плат на процессорах РФ.

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