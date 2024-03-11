Европа переключается на российский сжиженный газ

Несмотря на резкое сокращение экспорта трубопроводного газа в Евросоюз за последние два года, Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС на 38% по итогам 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью журналу «Эксперт».

По словам Новака, в 2023 году российским компаниям удалось отправить в страны Евросоюза более 15 миллионов тонн СПГ.

«При этом экспорт трубопроводного газа в Европу за два последних года упал в пять раз», — отметил вице-премьер.

Такая динамика привела к существенному сокращению доли российских энергоресурсов в импорте ЕС. Если в 2021 году на Россию приходилось 45% всего ввозимого в Евросоюз газа, то в 2023 году этот показатель не превысил 15%.

«Европейские страны также продолжают снижать закупки других видов топлива из РФ. Так, доля российской нефти в импорте ЕС по итогам года составила всего 4%, нефтепродуктов — 9%», — подчеркнул Новак.

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